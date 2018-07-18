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Irak ordusundan gösterilerde gerçek mermi kullanmama sözü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 14:25 | Son Güncelleme

Irak ordusundan gösterilerde gerçek mermi kullanmama sözü

BAĞDAT (AA) - Irak ordusu, gösterilerde gerçek mermi kullanmama sözü verdi.

Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Yahya Rasul başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı'nın, "göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmaması" yönünde verdiği talimata emniyet güçlerinin uyacağını söyledi.

Ancak göstericilerin ve devlet kurumlarının güvenliğine zarar verenlere tolerans gösterilmeyeceğini kaydeden Rasul, barışçıl gösterileri, barışçıl çizgiden çıkarmak isteyenlerin olduğunu aktardı.

Rasul, eylemlerde emniyet güçlerinden 262 kişinin yaralandığını, 6'sının durumunun kritik olduğunu, 30'unun ise hala tedavi gördüğünü belirtti.

Irak'ın tek gelir kaynağı ham petrol ihracatının büyük bir kısmını tedarik eden güneydeki Basra vilayetinde 8 Temmuz Pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef ve son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.

Gösterilerde 6 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
gerçek mermi gösteri Irak ordusu

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