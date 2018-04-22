Irak savaş uçaklarının Suriye'de DEAŞ'ı vurması

BAĞDAT (AA) - Irak savaş uçaklarının Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlediği operasyonda aralarında örgüt elebaşlarının da bulunduğu 36 militanı öldürdüğü bildirildi.
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Merkezi Sözcüsü Yahya Resul yaptığı yazılı açıklamada, "Irak Hava Kuvvetlerine ait uçakların Suriye'deki terör örgütü DEAŞ'a karşı saldırısında hedefe ulaşıldı." ifadelerini kullandı.
DEAŞ'ın önemli mevzilerinin hedef alındığını belirten Resul, söz konusu saldırıda aralarında örgüt elebaşlarının da bulunduğu 36 militanın öldürüldüğünü kaydetti.
Resul, "Ebu İslam, Ebu Tarık el-Hamadani, Ebu Meryem el-Akkavi, Ebu Hüseyin, Ebu Yasir ve Ebu Caferi'nin" öldürülen DEAŞ elebaşları arasında olduğu bilgisini paylaştı.
Irak Başbakanlık Basın Ofisinden 19 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Komutanının (Başbakan) talimatları doğrultusunda savaş uçakları Suriye topraklarında terör örgütü DEAŞ mevzilerini vurdu." ifadeleri kullanılmıştı.
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