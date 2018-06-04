Irak seçimlerindeki hile ve şaibe iddiaları

BAĞDAT (AA) - Irak meclisi tarafından seçimlerdeki hile ve şaibe iddialarını soruşturmak üzere kurulan komite, Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonuna "şiddete teşvik" suçlamasıyla dava açıldığını açıkladı.

Seçimlerdeki Şaibe Meselesini Soruşturma Komitesi Başkanı Adil Nuri, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunu şiddete teşvik ile suçladı.

Komisyona dava açtıklarını dile getiren Nuri, "Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Riyad Bedran'ın, "oyların elle yeniden sayılması durumunda ülkede iç savaş çıkar" sözüne işaret ederek, "Komisyon yetkililerinin sözleriyle icraatleri birbiriyle çelişiyor. Defalarca seçim sandıklarıyla oyların uyumlu olduğunu söyleyen Bedran, hile yapıldığı anlaşıldıktan sonra bu sandıklardaki oyları iptal etti." dedi.

Bedran, Irak'taki parlamento seçimlerinin ardından verdiği bir demeçte "Siyasi grupların parlamento seçim sonuçlarını kabul etmemesi durumunda ülkede iç savaşın çıkma ihtimalinin olduğunu" söylemişti.

Irak meclisi, geçen hafta yurt dışı seçim sonuçlarını oy çokluğuyla iptal etmiş, "Enbar, Salahaddin, Musul ve Diyalalı iç göçmenlerin oylarını kullandığı kamplardaki seçim sonuçlarının iptal edilmesi, ülke genelindeki oyların yüzde 10'unun da tekrar elle sayılması" kararını almıştı.

Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu ise meclisin kararını uygulamayarak, Yüksek Mahkeme'nin konuya ilişkin kararını beklediğini açıklamıştı.

Irak'ta 12 Mayıs tarihinde yapılan genel seçimlerde ülke tarihinde ilk defa elektronik sistem kullanılmıştı. Süleymaniye ve Kerkük'teki birçok siyasi parti, elektronik sisteme hile karıştırılıp oylarının çalındığını iddia etmişti.

