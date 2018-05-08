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Irak sınırında çatışma! 1 uzman çavuş şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 15:43 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli ilesine bağlı Derecik beldesinin karşısında, Irak'ın kuzeyinde bulunan Sare Batin bölgesinde, PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Irak sınırında çatışma! 1 uzman çavuş şehit oldu

Olay, bugün öğle saatlerinde Irak'ın sıfır noktasında bulunan Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin karşı tarafındaki Sare Batin bölgesinde meydana geldi. Sınır ötesinde operasyonda olan askerler bir grup PKK'lı ile karşılaştı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 1 uzman çavuş şehit oldu. Bölgede PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyonlar sürüyor.

DHA


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
saray sagolsun mu dicez ne dicez bi anne bi babanın yıkılışı yazık insanlar ölüyoo
Allah Rahmet etsin Vatan Sağolsun :(( Artık Şehit haberlerine kimse tepki vermiyor
ALLAH rahmet eylesin
Güçlü bir ülkede, bilinçli toplumlarda bir asker zaiyatı olduğunda, yer yerinden oynar. Ülke sürekli onu konuşur. Ama bu ülkede asker şehit düştüğünde, insanların aklında sadece "sayı" olarak kalıyor. Bilinç altın bu oluşmuş. Bizi bu duruma getirenlere iki cihanda da rahat yüzü gösterme Ya Rabbi !!
Niye sadece havadan yapılmıyor bu operasyonlar? Madem yerleri belli bombalayın oraları. Hani artık ağlamayacaktık
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