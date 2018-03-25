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Irak sınırında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 15:22 | Son Güncelleme

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik hava destekli operasyonu kararlılıkla sürerken, bir yandan da teröristlerin sınırdan geçişlerini önlemek için Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde yoğun çalışma yürütülüyor - Şemdinli yakınlarında bulunan Balkaya Dağlarındaki operasyonda PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış 15 el yapımı patlayıcı imha edildi

HAKKARİ (AA) - Irak'ın kuzeyindeki PKK'nın terör kamplarına yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır bölgelerinden terörist geçişlerini önlemek için de Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli ilçesi kırsalında çalışma yürütüyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik hava destekli operasyonu devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonun yanı sıra Mehmetçik, sınırdan terörist geçişlerini önlemek için de önlemler alıyor.

2. Hudut Tugay Komutanlığınca 19 Mart'ta Çukurca ilçesinin Irak sınırında PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyonun kapsamı genişletildi.

3. Piyade Tümen Komutanlığınca Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi Balkaya Dağları bölgesinde de teröristlere yönelik operasyonlar yoğunlaştı.

Irak sınırındaki dağlık alanda bulunan mağaralarda arama yapan komandolar, teröristlerce tuzaklanan 15 el yapımı patlayıcı tespit etti.

Patlayıcılar, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi tarafından yerinde imha edildi.

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