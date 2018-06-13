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Irak sınırındaki vatandaşlar operasyonlardan memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 12:06 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Irak sınırındaki Derecik beldesinde halk, güvenlik güçlerinin sınırda ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarından memnuniyet duyuyor - Beldede yaşayan Mehmet İrez: - "Şükürler olsun şimdi Mehmetçik sayesinde, güvenlik korucuları sayesinde Balkaya Dağlarına çıkıyoruz. Bütün kapılar ve yüksek tepeler kontrol altına alınmış. Biz rahat şekilde şimdi Koçyiğit'e çıkıyoruz, bahçe ekiyoruz, ot biçiyoruz" - Vatandaşlardan Kadriye Çirgin: - "Terörün her türlüsünü lanetliyorum. Bu kadar şehit verdik, ailemden olsun, eşimin ailesinden olsun. Ölümüne kadar Mehmetçik'imizin arkasındayız"

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinde güvenlik güçlerince sınır bölgesi ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlara destek veren vatandaşlar, sağlanan huzur ortamının devam etmesini istiyor.

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü etkin operasyonlarla PKK'lı teröristlerden temizlenen, metrelerce yükseklikteki kayalarla çevrili stratejik öneme sahip beldede yaşayan vatandaşlar, sağlanan huzur ortamında hayatlarına gönül rahatlığı ile devam ediyor.

Terör baskısının kırılması ile artık bölgenin her tarafına gidebilen ve terör nedeniyle boşalttıkları köylerini ziyaret eden yöre halkı, gündelik işlerinin yanı sıra tarım ve hayvancılığı da rahatlıkla yapmanın sevincini yaşıyor.

Huzur ve güven ortamının devamını sağlayan operasyonlardan memnuniyet duyan vatandaşlar, Mehmetçik'in sınır ötesinde yürüttüğü operasyonlara da destek veriyor.

Beldede yaşayan Mehmet İrez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Yukarı Koçyiğit köyünde yaşadığını fakat terör nedeniyle merkeze daha yakın olan Koçyiğit köyüne yerleştiğini anlattı.

- "Operasyonlardan memnuniyet duyuyoruz"

Daha önce huzurlu şekilde dışarıya çıkamadıklarını ve iş yapamadıklarını belirten İrez, şöyle konuştu:

"Şükürler olsun şimdi Mehmetçik sayesinde, güvenlik korucuları sayesinde Balkaya Dağlarına çıkıyoruz. Bütün kapılar ve yüksek tepeler kontrol altına alınmış. Biz rahat şekilde şimdi Koçyiğit'e çıkıyoruz, bahçe ekiyoruz, ot biçiyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bölgede yapılan operasyonların hepsi başarılıdır. Operasyonlardan memnuniyet duyuyoruz. Şimdi Mehmetçik sayesinde her tarafa gidiyoruz. Vatandaş askeriyle, Mehmetçik ile birdir. Gayet memnunuz bu durumdan."

Belde halkından Abdulmümin İrez de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlardan dolayı halkın rahata kavuştuğunu aktararak, şöyle dedi:

"Okul olsun, kırsal alanlar olsun, odun toplama olsun, piknik alanları olsun, huzurlu bir şekilde gidip gelebiliyoruz. İhtiyaçlarımızı çok rahat karşılayabiliyoruz. Biz halk olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizden yanayız, devletimizden yanayız. Yaptıkları bu operasyonları destekliyoruz. Mehmetçik'imize, güvenlik korucularımıza ve polisimize çok teşekkür ediyoruz."

- "Ölümüne kadar Mehmetçik'imizin arkasındayız"

Vatandaşlardan Kadriye Çirgin ise önceden insanların terör korkusundan rahat yaşayamadığını vurguladı.

Şimdi Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede huzuru sağladığını dile getiren Çirgin, "Artık huzurlu şekilde dışarıya çıkabiliyoruz. Bunun için emeği geçen Türk Silahlı Kuvvetleri ve herkese teşekkür ederiz. Çok emekleri oldu, çok faydasını da gördük. Terörün her türlüsünü lanetliyorum. Bu kadar şehit verdik, ailemden olsun, eşimin ailesinden olsun. Ölümüne kadar Mehmetçik'imizin arkasındayız. Elimizden geleni yapacağız. Huzurluyuz yani." ifadesini kullandı.

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