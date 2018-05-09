Irak, Suriye'den getirdiği 5 DEAŞ yöneticisini tutukladı

BAĞDAT (AA) - Irak istihbarat güçleri tarafından Suriye'de yakalanarak ülkeye getirilen 5 DEAŞ yöneticisinin tutuklandığı belirtildi.

Irak devlet televizyonunda yayınlanan haberde, "Milli İstihbarat Kurumu'nun, Suriye'den Irak'a getirdiği terör örgütü DEAŞ'ın 5 yöneticisi tutuklandı." denildi.

Haberde ayrıca tutuklandıkları aktarılan söz konusu örgüt yöneticilerinin fotoğraf ve kimlik bilgilerine de yer verildi.

Güvenlik güçlerinden alınan bir bilgiye göre DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin de Irak-Suriye sınırında saklandığı ileri sürülüyor.

