HABER

Irak, Suriye'den getirdiği 5 DEAŞ yöneticisini tutukladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 20:25 | Son Güncelleme

Irak, Suriye'den getirdiği 5 DEAŞ yöneticisini tutukladı

BAĞDAT (AA) - Irak istihbarat güçleri tarafından Suriye'de yakalanarak ülkeye getirilen 5 DEAŞ yöneticisinin tutuklandığı belirtildi.

Irak devlet televizyonunda yayınlanan haberde, "Milli İstihbarat Kurumu'nun, Suriye'den Irak'a getirdiği terör örgütü DEAŞ'ın 5 yöneticisi tutuklandı." denildi.

Haberde ayrıca tutuklandıkları aktarılan söz konusu örgüt yöneticilerinin fotoğraf ve kimlik bilgilerine de yer verildi.

Güvenlik güçlerinden alınan bir bilgiye göre DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin de Irak-Suriye sınırında saklandığı ileri sürülüyor.

Ortadoğu'da tehlikeli gelişme! İsrail füzeleri orayı vurduOrtadoğu'da tehlikeli gelişme! İsrail füzeleri orayı vurdu
Hatay'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten şok itirafHatay'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten şok itiraf
İki kardeşi evlerinden kaçırdılar!İki kardeşi evlerinden kaçırdılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ırak Suriye

En Çok Okunan Haberler

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye bir İran mesajı daha!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye bir İran mesajı daha!

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a gözdağı!

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a gözdağı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.