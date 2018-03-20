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Irak'tan olası Sincar'a operasyonuna destek!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 23:01 | Son Güncelleme

Irak hükümetinin, ortak sınırlarda güvenliğin sağlanması konusunda Türkiye’yle işbirliğine hazır olduğu belirtildi.

Irak'tan olası Sincar'a operasyonuna destek!

Irak Adalet Bakanı Haydar el-Zamlı, bugün Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı kabul etti. Görüşmede Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin terörle mücadele alanında Irakla işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

El-Zamlı da, "Irak hükümeti, ortak sınırlarda güvenliğin sağlanmasıyla ilgili tüm konularda Türkiye'yle işbirliği yapma niyetini ifade etti" şeklinde konuştu.

Iraklı bakan, ülkesinin başta komşu Türkiye olmak üzere bölgenin tüm ülkeleriyle iyi ilişkileri güçlendirmeye çalıştığını dile getirdi.

Irak Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre Büyükelçi Yıldız, Türkiye-Suriye ve Türkiye-Irak sınırlarında terörist grupların yerleştiğini belirterek, Türkiye'nin Irak hükümetiyle işbirliği içinde olduğunu ve sınırları teröristlerden arındırmak için askeri operasyon başlattığını söyledi.

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Hakim ve savcıların kura çekiminde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparken, "Sincar, halledecekseniz siz halledin, halledemiyorsanız bir gece ansızın Sincar'a gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz. " ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sincar erdoğan Türkiye ırak operasyon

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