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Irak'tan son dakika Sincar açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 14:58 | Son Güncelleme

Irak hükümeti resmi olarak Sincar'a yerleştiğini açıkladı

Irak'tan son dakika Sincar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Varna'ya hareketinden önce yaptığı açıklaması sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Irak hükümeti, Irak ordusunun Sincar'a yerleştiğini resmen açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Varna'da düzenlenecek liderler zirvesine hareketinden önce yaptığı açıklamada "Dün akşam itibariyle Irak Merkezi Yönetimi'nin Sincar'a yönelik bazı operasyon girişimlerini ben de doğrusu istihbarat örgütümüzden aldım fakat bunun netice itibarıyla tamamıyla bittiği, bitmediği konusunda şu anda takipteyiz. Kısmi olarak bir müdahaleri olmuş olabilir, nitekim bugün de Irak'tan bu konularla ilgili olarak bir yetkili Irak'tan bu konularla ilgili zaten Türkiye'ye gelecek. Onlarla da MİT müsteşarımızın görüşmeleri olacak. Bu görüşmelerden sonra çok daha sağılıklı bir neticeyi alırız. Eğer bunu başarmakta sıkıntı varsa burada da ikili görüşmelerimizi yapalım, orada gereğini de Sincar'da biz yaparız. Çünkü Sincar'a da bizim öyle çok fazla tahammülümüz yok.Bildiginiz gibi 60-70 kilometrelik bir mesafede,bu kadar yakın bir mesafede olan ve terör örgütünün girip çıkmalaranının yoğun olduğu böyle bir yerde isminin şu olması bu olması artık biz bunlara yabancı değiliz alıştık.PKK'ydı,PYD'ydi. Yeni yeni isimlerle bazı uydurma isimlerin çıkmasıydı. Bunları artık biliyoruz.Bundan sonra da çıkacak isimlere de yabancı olmayız.Bütün mesele o bölgeden bize yapılabilecek her hangi bir tacize karşı şunu bilecekler ki Türkiye her an gereğini yapacaktır" diye konuştu.

Ayrıtılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
ırak Sincar

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu kanı bozuklara insan gibi muamele yaparsan böyle artistlik yaparlar. Amerika gibi uçaklarla dümdüz edip kalanları elden geçirip kan ağlatacaksın o zaman yumoşla yıkanmış gibi olurlar. Allah ne verdiyse girelim gitsin. Sivil çocuk düşüne düşüne bizim anamız ağladı yıllarca. Fazla merhamet bize eksi olarak dönüyor. Görün artık.
Türkiyeden korkan yerini yurdunu düşmanına terk ediyor.
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