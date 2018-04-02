Irak-Türkiye arasında yeni sınır kapısı için heyet ziyaretleri yakında başlayacak

"Ovaköy Sınır Kapısı ile ilgili karşılıklı teknik heyet ziyaretlerine çok yakında başlanacağı bilgisini veren Büyükelçi Yıldız, "Ancak bizim planladığımız Ovaköy'ün karşısındaki bölgenin statüsüyle ilgili görüşmeler Bağdat ile Erbil arasında devam ediyor." diye konuştu.

"Bizim en önem verdiğimiz konular arasında İbrahim Halil (Habur) Sınır Kapısı'nın statüsünün belirlenmesi ve Bağdat yönetimine bağlanması geliyor. Bu olduğu takdirde biz de çifte gümrük vergisi konusunda önemli aşama kaydedeceğiz. Bu konuda (çifte gümrük) aşama kaydetmemiz bizi ikinci kapı konusunda rehavete itmemeli. İkinci kapı konusunu artık Irak ve Türkiye halletmeli."

BAĞDAT (AA) - HAYDAR HADİ - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak ile yeni sınır kapısının açılmasıyla ilgili karşılıklı teknik heyet ziyaretlerinin yakında başlayacağını belirterek, "Kuzeydeki (IKBY) gelişmeler (referandum) bize şunu gösterdi; Türkiye ve Irak tek kapıyla yetinmemeli." dedi.

Yıldız, "Irak tarafından kapı açıklığa kavuşturulduğu andan itibaren Fişhabur'dan Bağdat'a varan 570 kilometrelik uzun bir yol var, o da Türkiye ile Bağdat'ı birbirine bağlayan doğrudan bir yol. Bu da o kapıyla birlikte başlayacak" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çok önemli ve herkes ne anlama geldiğini biliyor. Bunun için süratle hareket etmemiz lazım. Kuzeydeki (IKBY) gelişmeler (referandum) bize şunu gösterdi; Türkiye ve Irak tek kapıyla yetinmemeli."

- Irak ile ticari ilişkiler

Irak ile ticari ilişkileri de değerlendiren Büyükelçi Yıldız, 2017 yılının gayet iyi geçtiğini, ticaret hacminin uzun dönem sonra 10 milyon doları aştığını dile getirdi.

Yıldız, 2012 ve 2013 yılında gerçekleşen büyük başarıları elde etmek için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Büyükelçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elbette 2012-2013'teki o zirveyi yakalama yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz. 2017 Irak için zor ama iyi haberlerin de olduğu bir yıldı. Hem DEAŞ teröründen kurtarılması hem de kuzeyin bağımsızlık çabalarının akim bırakılması, olumlu geçti. Hem DEAŞ hem kuzeydeki gelişmeler ticaretimizi etkiledi. Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle ticaret daha kolaylaşacak. Ticaret kolaylaştıkça da Türk iş adamlarına da daha geniş bir alan açılacak."