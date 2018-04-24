Irak Türkmen Cephesi'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 23'üncü kuruluş yıl dönümü Irak'ın Kerkük kentinde törenle kutlandı.

Irak'ın Kerkük kentindeki partinin başkanlık binasının avlusunda düzenlenen kutlama törenine, ITC Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, ITC yürütme kurulu üyeleri, mayıs ayındaki genel seçimlere girecek Türkmen milletvekili adayları ve çok sayıda Kerküklü vatandaş katıldı.

Törende konuşma yapan ITC Başkanı Erşet Salihi, Irak Türkmen Cephesi'nin ilk kurulduğu gün gibi emin ellerde olduğunu ve milli çizgiden hiçbir zaman sapmayacağını belirterek,''Irak'ta Türkmenlerin tek siyasi temsilcisi olan Irak Türkmen Cephesi'nin bayrağı hep emin ellerde kalacaktır, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.'' dedi.

Irak'ta müteakip hükümetler ve yönetimlerin uyguladıkları baskı ve esarete rağmen Türkmenlerin haklarından vazgeçmediklerini ve varlıklarını koruduklarını hatırlatan Salihi,'' Dün olduğu gibi bugün de varlığımızı korumaya devam edeceğiz. Ülkenin önemli unsuru olduğumuzu demokrasinin temeli olan seçimlere katılarak kanıtlayacağız.'' diye konuştu.

Irak'taki oy kullanma hakkına sahip tüm Türkmen milletinin seçime katılmasının önemine vurgu yapan Salihi, şunları kaydetti:

''Kerkük ve Erbil'de Irak Türkmen Cephesi'nin tek listeleri var. Bu listelerin desteklenmesi gerekiyor ve her iki kentteki Türkmenlerin bu listelere oylarını vermeleri gerekiyor.''