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Irak, ülkedeki İran bankalarıyla dolar alışverişini durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 19:12 | Son Güncelleme

Irak, ülkedeki İran bankalarıyla dolar alışverişini durdurdu

BAĞDAT (AA) - Irak, ülkedeki İran bankalarıyla dolar alışverişini durdurma kararı aldı.

Irak Merkez Bankası'nın ülkede bulunan bankalara gönderdiği yazısında, buradaki İranlı banka şubeleriyle dolar alışverişinin yasaklandığı bildirildi.

Irak Başbakanlık Sözcüsü Saad el-Hadisi de yaptığı açıklamada, "Irak, ABD'nin uyguladığı yaptırım sürecinde İran ile ticarette dolar alışverişini durdurmak zorunda kalacak. İran ile bu yaptırımlar varken ticari ilişki düzeyini korumak zor olacak." dedi.

Saad el-Hadisi, ülkesinin, İran ile ticarette yaptırımların etkisini hafifletmek için başka yöntemler geliştireceğini kaydetti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ABD'nin İran'a yaptırımlarını uygulayacaklarını ifade etmişti.

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ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları dolar ırak

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