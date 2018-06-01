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Irak ve ABD'li askerler, Irak-Suriye sınır şeridine ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 18:25 | Son Güncelleme

Irak ve ABD'li askerler, Irak-Suriye sınır şeridine ulaştı

MUSUL (AA) - Irak ve ABD'li askerlerin, terör örgütü DEAŞ'ın varlık gösterdiği Musul'un batısındaki Irak-Suriye sınır şeridine ulaşarak kontrolü sağladığı belirtildi.

Musul Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli Albay Ahmed el Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD askeri danışmanların katılımıyla, Irak ordusuna bağlı 15'inci Tugay ve 37'nci Alay'ın Musul'un batısındaki Irak-Suriye sınır şeridine ulaştıklarını ifade etti.

Cuburi, ABD'li ve Iraklı askerlerin sınır şeridine ulaşabilmek için Musul'un Sincar ilçesinden başlayıp Baac ilçesinin sahra bölgesindeki Um Ceris, Um ez-Ziban ve Tel Sıfuk köylerine girdikleri bilgisini verdi.

Iraklı askeri yetkili, Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar Dağı'nda ise kalıcı askeri bölge kurmayı hedeflediklerini kaydetti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığına son verildiğini duyurmuştu ancak örgüte bağlı militanlar özellikle Musul'un batısındaki Baac ilçesine bağlı sahra bölgelerle Irak-Suriye sınırı üzerinde varlık göstermeye devam ediyor.

Musul kent merkezi, yoğun insan nüfusuna sahip olmayan Baac ilçesinden yaklaşık 130 kilometre mesafede yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ırak Musul

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