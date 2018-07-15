Irak'ın Basra kentinde göstericiler il meclis binasına girdi

BASRA (AA) - Irak'ın Basra kentinde göstericilerin, Basra İl Meclis binasına zorla girdiği bildirildi.

AA muhabirine konuşan Basra Emniyet Teşkilatı'nda görevli Cebbar el-Mansuri, onlarca göstericinin, çevresindeki sıkı güvenlik önlemlerine rağmen Basra İl Meclis binasına girdiğini söyledi.

Emniyet güçlerinin, protestocuları uzaklaştırmak ve dağıtmak için havaya ateş açtığını ancak binaya ulaşmalarını engelleyemediğini belirten Mansuri, kamu malını korumak için gönderilen destek güçlerin bölgeye ulaştığını aktardı.

Mansuri, emniyet güçlerinin göstericilerin bina önüne kurduğu çadırları yıktığını, bununla eylemcileri dağıtmayı hedeflediklerini kaydetti.

Başbakan Haydar el-İbadi dün, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla Basra'ya yaklaşık 3 milyar dolar tahsis edilmesine karar verdiğini açıklamıştı.

Irak'ın petrol zengini kenti Basra'da, geçen pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef'e, son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı. Meysan kentinde önceki gün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.

