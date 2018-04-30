Irak'ın güneyindeki aşiret liderlerinden Türkiye'ye dostluk mesajları

MEYSAN (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın güneyindeki Meysan vilayetinde aşiret liderleriyle görüştü.

Büyükelçi Yıldız ve beraberindeki heyet, kentin önde gelen aşiret liderlerinin bir araya geldiği Şeyh Muhammed Uraybi Konukevi'nde sıcak bir şekilde ağırlandı.

Şeyh Ali Uraybi, "Burası sizin de eviniz" diye karşıladığı Büyükelçi Yıldız'a kentin önde gelen aşiretleri hakkında bilgi verdi.

Osmanlı Devleti'nin bu bölgede uzun yıllar süren varlığından övgüyle söz eden aşiret liderleri, "Osmanlı'nın torunları" olduklarını ifade ederek, Türkiye ile akrabalık bağlarını ve tüm ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydetti.

Büyükelçi Yıldız da Irak'ın güneyindeki aşiretlerle güçlü bağların bulunduğunu ifade ederek, "Bu bağdan onur duyuyoruz ve korunmasını istiyoruz." dedi.

Yıldız, aşiretlerin DEAŞ'a karşı olduğu gibi terör örgütü PKK'nın varlığına karşı da mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi.

- "Türklerin yanında İngilizlere karşı mücadele verdik"

Toplantıda bulunan aşiret liderlerinden Şeyh Ebu Cevat, "1918'de silahımız olmamasına rağmen Türklerin yanında İngilizlere karşı mücadele verdik." diye konuştu.