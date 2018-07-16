Irak'ın güneyindeki gösteriler

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki illerde dün düzenlenen gösterilerde 4 kişinin öldüğü, 128 kişinin yaralandığı bildirildi.

Basra, Musenna, Meysan ve Zikar kentlerinde hizmet eksikliği ve elektrik kesintileri nedeniyle düzenlenen gösteriler dün de devam etti.

AA muhabirine konuşan Teğmen Muhammed Halef, Basra'da göstericilerin il meclis binasını basması üzerine yaşanan arbedede, 2 kişinin öldüğünü, 16'sı güvenlik görevlisi 35 kişinin yaralandığını söyledi.

Musenna İl Meclis Başkanı Haris Lehmud da Semava da kent merkezinde göstericilerin yerel yönetim binasını bastığını ve olaylarda 2 göstericinin öldüğünü, 50'den fazla güvenlik görevlisinin yaralandığını kaydetti.

Meysan'da ise güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde 24 kişi yaralandı. Göstericiler El-Mecer Kaymakamlığı binası ile kaymakamın evini ateşe verdi.

Zikar'da da güvenlik güçleri il meclis binasını basmak isteyen göstericilere müdahale etti. Olayda 12 gösterici ile 7 emniyet mensubu yaralandı.

Irak'ın petrol zengini kenti Basra'da, geçen pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef'e, son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.

