HABER

Irak'ın güneyindeki gösteriler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 02:36 | Son Güncelleme

Güneydeki illerde dün düzenlenen gösterilerde 4 kişi öldü, 128 kişi yaralandı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki illerde dün düzenlenen gösterilerde 4 kişinin öldüğü, 128 kişinin yaralandığı bildirildi.

Basra, Musenna, Meysan ve Zikar kentlerinde hizmet eksikliği ve elektrik kesintileri nedeniyle düzenlenen gösteriler dün de devam etti.

AA muhabirine konuşan Teğmen Muhammed Halef, Basra'da göstericilerin il meclis binasını basması üzerine yaşanan arbedede, 2 kişinin öldüğünü, 16'sı güvenlik görevlisi 35 kişinin yaralandığını söyledi.

Musenna İl Meclis Başkanı Haris Lehmud da Semava da kent merkezinde göstericilerin yerel yönetim binasını bastığını ve olaylarda 2 göstericinin öldüğünü, 50'den fazla güvenlik görevlisinin yaralandığını kaydetti.

Meysan'da ise güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde 24 kişi yaralandı. Göstericiler El-Mecer Kaymakamlığı binası ile kaymakamın evini ateşe verdi.

Zikar'da da güvenlik güçleri il meclis binasını basmak isteyen göstericilere müdahale etti. Olayda 12 gösterici ile 7 emniyet mensubu yaralandı.

Irak'ın petrol zengini kenti Basra'da, geçen pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef'e, son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.

PARTNERHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke ettiHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke etti
Balıkesir’de 15 Temmuz ikinci yıl dönümünde anıldıBalıkesir’de 15 Temmuz ikinci yıl dönümünde anıldı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Basra Meysan

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri anma töreninde! Çok önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri anma töreninde! Çok önemli mesajlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Müzeyyen Senar 100. yaş gününde anılıyor! Google'dan Müzeyyen Senar için doodle

Müzeyyen Senar 100. yaş gününde anılıyor! Google'dan Müzeyyen Senar için doodle

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

90 bin camide aynı anda sela okundu

90 bin camide aynı anda sela okundu

Ebru Özkan Türkiye'ye döndü

Ebru Özkan Türkiye'ye döndü

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.