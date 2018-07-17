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Irak'ın güneyindeki gösteriler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 02:28 | Son Güncelleme

Basra kentinde sokağa çıkan göstericiler, Humeyni'nin posterini ateşe verdi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki Basra kentinde işsizlik, hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintilerine karşı sokağa çıkan göstericiler, İran dini lideri Humeyni'nin posterini yaktı.

Basra yerel kaynaklarından edinilen bilgiye göre, göstericiler kentte daha önce Humeyni adı verilen caddede bulunan Humeyni'nin posterini ateşe verdi.

Göstericilerin söz konusu posteri yakma anı sosyal medyada da paylaşıldı.

Irak'ın güneyindeki bir diğer kent Zikar'da da göstericiler "İran'ı artık istemiyoruz" sloganı atarak bu ülkeye tepkilerini dile getirmişti.

Başkent Bağdat'ta ise geçen yıl yolsuzluklara karşı yapılan gösterilerde "Bağdat özgür kalacak, İran dışarı" sloganları atılmıştı.

Irak'ın tek gelir kaynağı ham petrol ihracatının büyük bir kısmını tedarik eden güneydeki Basra vilayetinde 8 Temmuz Pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef, son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Humeyni ırak protesto

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