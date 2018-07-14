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Irak'ın güneyindeki gösteriler başkente sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 00:24 | Son Güncelleme

Irak'ın güneyindeki gösteriler başkente sıçradı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyinde hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri nedeniyle devam eden halk gösterileri, başkent Bağdat'a sıçradı.

Bağdat'ın batısındaki Şiilerin yoğunlukta yaşadığı eş-Şule bölgesinde de vatandaşlar sokağa dökülerek hükümet karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler, ana cadde üzerinde toplanarak yetkilileri istifaya çağırdı.

Bazı kişiler, güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesi sırasında araba tekerlekleri yakmaya başladı.

Gösterilerin Bağdat'ın diğer bölgelerine de yayılmasından endişe ediliyor.

Irak'ın güney kentlerindeki hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri sebebiyle başlayan gösteriler sürüyor. Göstericiler, bu kentlerdeki Şii parti binalarını ateşe vermişti.

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