Irak'ın güneyindeki gösteriler sürüyor

BASRA (AA) - Irak'ın güneyindeki Basra kentinde yüzlerce kişinin, Kuveyt sınırındaki Sefvan Sınır Kapısı önünde gösteri yaparak giriş-çıkışlara engel olduğu bildirildi.

AA muhabirine konuşan Basra Emniyet Teşkilatında görevli Yüzbaşı Ali Kazım, yüzlerce kişinin Sefvan Sınır Kapısı'nın girişini kapattığını ve giriş-çıkışlara engel olduğunu söyledi. Kazım, sınır kapısı yönetiminin, gösteriler son buluncaya kadar kapıyı kapatma kararı aldığını kaydetti.

Kazım, öfkeli göstericilerin ayrıca kent halkına istihdam sağlanması talebiyle Basra'nın doğusundaki Mecnun petrol kuyusunu da ablukaya aldığını aktardı.

Irak'ın petrol zengini kenti Basra'da, geçen pazar günü başlayan gösteriler daha sonra Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef, son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı. Meysan kentindeki dünkü gösterilerde güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Basra sakinleri yıllardır bölgelerinde faaliyet gösteren petrol şirketlerinde yabancıların değil kendilerinin istihdam edilmesini talep ediyor. Basralılar ayrıca hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aştığı bu günlerde sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden de şikayet ediyor.

Gelirinin büyük kısmını petrolden elde eden Irak'ta ihraç edilen ham petrolün yaklaşık yüzde 80'i Basra'daki petrol kuyularından çıkarılıyor. Basra, ayrıca Irak'ın tek liman kenti özelliğine sahip.

