Irak’ın güneyindeki gösterilerde bir kişi öldü

BAĞDAT (AA) - Irak’ın güneyinde hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri nedeniyle patlak veren gösteriler kapsamında Meysan kentinde güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Meysan kentindeki gösterilere güvenlik güçleri müdahale etti. Güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu bir gösterici hayatını kaybetti.

Irak’ın güneyindeki Meysan kentinde göstericiler, Dava Partisi’nin yanı sıra Ammar el-Hekim’in Ulusal Hikmet Akımı (parti) ve İran destekli Bedir Örgütü ile Yüksek İslami Konseyi (Şii) Partisi’nin binalarını basarak, ateşe verdi.

Necef’te devam eden gösteriler sırasında sokağa dökülen vatandaşlar da Necef Havalimanı'nı basarak içeri girdi.

Zikar kentindeki göstericiler, eylemleri sırasında "İran, seni artık istemiyoruz" sloganları attı.

- Başbakan İbadi'den Basra açıklaması

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise Basra’da yaptığı açıklamada, “Basra halkı, gösterileri Basra’nın çıkarı için yapıyor. Bundan en ufak şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.