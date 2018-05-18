Irak'ın kuzeyinde 12 hedef imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında 12 hedef imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Sinath-Haftanin ve Hakurk bölgelerine yönelik dün ve bugün düzenlenen hava harekatları ile teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzisi olarak kullanılan 12 hedef imha edildi.
'24 Haziran seçim anketlerinde Erdoğan düşüşte'
Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız
Din kültürü öğretmeninden Aleviler hakkında skandal sözler!
Mezardan çıktı! İşte 2 bin yıllık gizem
Ahmet Hakan'dan Burhan Kuzu, Şamil Tayyar ve Metin Külünk için sert sözler
Sır gibi saklanan 'gizemli kız' neden hep aynı mezara gidiyordu?
ABD basınından iddia: Trump o konuda Merkel'e baskı yapıyor
Muğla'da korkutan olay! Ölüdeniz Babadağ'da hortum oluştu
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası
Eşi benzeri yok! Tamamlanması merakla bekleniyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum