HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Irak'ın kuzeyinde 12 hedef imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 09:14 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Sinath-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzisi olarak kullanılan 12 hedef imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında 12 hedef imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Sinath-Haftanin ve Hakurk bölgelerine yönelik dün ve bugün düzenlenen hava harekatları ile teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzisi olarak kullanılan 12 hedef imha edildi.

PARTNERBüyük fiyasko sonrası sessizliğini bozdu!Büyük fiyasko sonrası sessizliğini bozdu!
Sevdiği kızı etkilemek için Atatürk'e hakaret etti!Sevdiği kızı etkilemek için Atatürk'e hakaret etti!
Sınır ötesine operasyon!Sınır ötesine operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İğne - aşı yaptırmak orucu bozar mı? İşte diyanete göre orucu bozan şeyler...

İğne - aşı yaptırmak orucu bozar mı? İşte diyanete göre orucu bozan şeyler...

İzmir'de 19 Mayıs coşkusu

İzmir'de 19 Mayıs coşkusu

Adana'da 19 Mayıs coşkuyla kutlanacak

Adana'da 19 Mayıs coşkuyla kutlanacak

Milletvekili Uzer’den 19 Mayıs kutlama mesajı

Milletvekili Uzer’den 19 Mayıs kutlama mesajı

Fenerbahçe'den 19 Mayıs için Atatürk portresi

Fenerbahçe'den 19 Mayıs için Atatürk portresi

Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Devir miktarı düşük kaldı!

Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Devir miktarı düşük kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.