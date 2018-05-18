Irak'ın kuzeyinde 12 hedef imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında 12 hedef imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Sinath-Haftanin ve Hakurk bölgelerine yönelik dün ve bugün düzenlenen hava harekatları ile teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzisi olarak kullanılan 12 hedef imha edildi.

