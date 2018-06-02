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Irak'ın kuzeyinde 2 asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 17:36 | Son Güncelleme

PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 1 asker de ağır yaralandı

PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyinde askeri iş makinesine düzenlenen roketatarlı saldırıda 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin de ağır yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Irak'ın kuzeyinde yol yapım çalışması sırasında askeri iş makinesine bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatarlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 asker şehit olurken, 1 asker de ağır yaralandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri, asil Türk milletinden almış olduğu güçle tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

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Genelkurmay Başkanlığı Irak'ın kuzeyi roketatarlı saldırı şehit

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