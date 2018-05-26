Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonda, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonda, 24 Mayıs'ta, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi, 4 AT-4 tanksavar silahı ile 8 roketatar mühimmatı ele geçirildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde de yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan PYD-YPG/PKK mensubu 1 terörist güvenlik güçleri tarafından yakalandı, silahlı 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şırnak merkezinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi taramasında belirlenen el yapımı patlayıcı imha edildi.
Hakkari merkez kırsalında, güvenlik güçleri tarafından yürütülen tarama çalışmalarında belirlenen 2 patlayıcı madde düzeneği, el yapımı patlayıcı, 5 devre kartı, 7 ateşleme düzeneği, telsiz düzeneği, 6 elektrikli fünye, infilaklı fitil ve tüp imha edildi, 51 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve silah dürbünü ele geçirildi.
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