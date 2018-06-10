HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 10:12 | Son Güncelleme

Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatında silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik düzenlenen hava harekatında silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik 10 Haziran 2018'de hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatı ve ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlar sonucunda, üç silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
Suriyelilerin, ülkelerine gidişleri sürüyorSuriyelilerin, ülkelerine gidişleri sürüyor
Sınır ötesine operasyon! ÖldürüldülerSınır ötesine operasyon! Öldürüldüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 terörist Genelkurmay Başkanlığı bilgilendirme Hakurk TSK Zap

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika af açıklaması

Af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika af açıklaması

İşte Comolli'nin transfer listesi

İşte Comolli'nin transfer listesi

Dünyanın en seksi kadını seçildi

Dünyanın en seksi kadını seçildi

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 10 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 10 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Sınır ötesine operasyon! Öldürüldüler

Sınır ötesine operasyon! Öldürüldüler

Bugün Babalar Günü mü? 2018 Babalar Günü ne zaman?

Bugün Babalar Günü mü? 2018 Babalar Günü ne zaman?

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki tekstil fabrikasında yangın

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki tekstil fabrikasında yangın

2018 Kadir gecesi mesajları ve ibadetleri: Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi!

2018 Kadir gecesi mesajları ve ibadetleri: Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi!

Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.