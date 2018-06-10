Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik düzenlenen hava harekatında silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik 10 Haziran 2018'de hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatı ve ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlar sonucunda, üç silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

