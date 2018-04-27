Irak'ın kuzeyinde bir terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta devam eden operasyonlarda bir terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta şehit verilen bölgede devam eden operasyonlarda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Operasyonlarda, 1 doçka uçaksavar ile 1 AT4 roketinin de ele geçirildiği belirtildi.
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