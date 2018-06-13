Irak'ın kuzeyinde hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyi, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyi, Zap bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu üç terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

