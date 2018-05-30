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Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 10:10 | Son Güncelleme

Operasyon sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Kolcu'nun cenazesi Ankara'nın Haymana ilçesinde toprağa verilecek

Güvenlik güçlerinin dün Irak'ın kuzeyindeki operasyonu sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Kolcu'nun cenazesi, Ankara'nın Haymana ilçesinde toprağa verilecek.

Irak'ın kuzeyindeki operasyon sırasında bölücü terör örgütü üyelerinin saldırısında şehit olan Kolcu'nun naaşının öğle saatlerinde Ankara'ya getirilmesi bekleniyor.

Şehidin cenazesi Haymana ilçesi Sarıgöl Mahallesi Camisi'nde kılanacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

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