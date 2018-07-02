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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine yönelik hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 08:04 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine yönelik hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.


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