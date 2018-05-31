Irak'ın kuzeyindeki operasyonda 3 asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucunda 3 askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

