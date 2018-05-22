Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısı

HAKKARİ (AA) - Güvenlik güçlerinin, Irak'ın kuzeyindeki operasyonu sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan iki asker için Hakkari'de tören gerçekleştirildi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende şehitler Piyade Uzman Çavuş Mehmet Türken ve Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan'ın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

Törende saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu ve dua edildi. Şehitlerin aileleri de tören alınında hazır bulundu.

Şehitler Türken (Kırıkkale) ve Sayan'ın (Mersin) naaşları silah arkadaşlarınca omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konulduktan sonra memleketlerine götürülmek üzere Van'a uğurlandı.

Törene, Vali Yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Irak'ın kuzeyinde operasyon icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına dün teröristlerce saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu iki asker şehit olmuş, iki asker yaralanmıştı.

