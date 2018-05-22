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Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 14:25 | Son Güncelleme

Teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan'ın cenazesi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi - Cenaze törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı

MERSİN (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki operasyonu sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan, Mersin'in Tarsus ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'deki askeri törenin ardından naaşı Tarsus ilçesine getiren 28 yaşındaki Musa Sayan için babaevinde helallik alındı.

Daha sonra Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine şehidin eşi Seher Sayan, 5 aylık kızı Ecrin Nur, annesi Elif ve babası Cumali Sayan ile yakınları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Aslan, şehit ailesine başsağlığı diledi.

İl Müftü vekili Ali Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omzunda cenaze aracına kadar taşındı.

Tören geçişi sırasında şehidin eşi "O bana, ondan kalan en büyük hediyem. O benim nefesim." diyerek kızını öptü.

Şehidin cenazesi, ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısı

- Teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan'ın cenazesi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi - Cenaze törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı

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Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısı

Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısı
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Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısı

Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısı
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Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısı

Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısı
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Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısı

Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısı
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Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısı

Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısı
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Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısı

Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısı
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Anahtar Kelimeler:
Mersin şehit Tarsus

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