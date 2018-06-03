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Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 11:11 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyinde yol yapım çalışması sırasında askeri iş makinesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan 2 asker için Hakkari'de tören düzenlendi - Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç: - "Bu yollar adeta örgütün ciğerine saplanan hançerler gibi. İşte bu uğurladığımız iki kardeşimiz bizzat o hançeri defalarca kaç tane üs bölgesinin yollarını açarak örgütün ciğerine saplamış kardeşlerimizdi"

HAKKARİ (AA) - Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 2 asker, Hakkari'de düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, Irak'ın kuzeyinde yol yapım çalışması sırasında askeri iş makinesine bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan uzman çavuşlar Tayfur Uluçay ve Hakan Ergin'in Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi.

Şehitlerin cenazeleri, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu.

Şehit Uluçay'ın naaşı Adana'ya, Ergin'in cenazesi Giresun'a uğurlanmak üzere Van'a gönderildi.

- "Bu yollar örgütün ciğerine saplanan hançerler gibi"

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, yaptığı konuşmada, operasyon bölgesinden geldiğini ve uğurlanan şehitlerin kahramanca bir görevde şehadete gittiklerini söyledi.

Şehitlerin bundan önce de yaptıkları kahramanca hizmetlerine şahit olduğunu belirten Tayanç, şöyle konuştu:

"Dün akşam oradan geldim. Operasyon bölgesinde, sınırda, sınır ötesinde sınır birliklerimiz, hudut kartalları, komandolar çok ciddi, kahramanane görev icra ediyorlar. Yeni üs bölgeleri açıldı. Burada sınır ötesindeki kontrolsüz alanda kontrolün daha iyi sağlanması ve lojistiğin devamı için yollar çok önemli. İşte bu gönderdiğimiz iki kardeşimizi, bizzat kendim defalarca o yolların üzerinde çalışırken hudutun ötesinde, kahramanane, hiç istirahat etmeden defalarca gördüm. Bu yollar adeta örgütün ciğerine saplanan hançerler gibi. İşte bu uğurladığımız iki kardeşimiz bizzat o hançeri defalarca kaç tane üs bölgesinin yollarını açarak örgütün ciğerine saplamış kardeşlerimizdi.

Ruhları şad olsun. Hem kederli ailelerine hem birlik personeline hem sevenlerine sabırlar diliyorum."

Törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, kurum amirleri, asker ve polisler de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari şehit töreni terör saldırısı

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