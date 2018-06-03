Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısı

Şehitlerin bundan önce de yaptıkları kahramanca hizmetlerine şahit olduğunu belirten Tayanç, şöyle konuştu:

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, yaptığı konuşmada, operasyon bölgesinden geldiğini ve uğurlanan şehitlerin kahramanca bir görevde şehadete gittiklerini söyledi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, Irak'ın kuzeyinde yol yapım çalışması sırasında askeri iş makinesine bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan uzman çavuşlar Tayfur Uluçay ve Hakan Ergin'in Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

"Dün akşam oradan geldim. Operasyon bölgesinde, sınırda, sınır ötesinde sınır birliklerimiz, hudut kartalları, komandolar çok ciddi, kahramanane görev icra ediyorlar. Yeni üs bölgeleri açıldı. Burada sınır ötesindeki kontrolsüz alanda kontrolün daha iyi sağlanması ve lojistiğin devamı için yollar çok önemli. İşte bu gönderdiğimiz iki kardeşimizi, bizzat kendim defalarca o yolların üzerinde çalışırken hudutun ötesinde, kahramanane, hiç istirahat etmeden defalarca gördüm. Bu yollar adeta örgütün ciğerine saplanan hançerler gibi. İşte bu uğurladığımız iki kardeşimiz bizzat o hançeri defalarca kaç tane üs bölgesinin yollarını açarak örgütün ciğerine saplamış kardeşlerimizdi.

Ruhları şad olsun. Hem kederli ailelerine hem birlik personeline hem sevenlerine sabırlar diliyorum."

Törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, kurum amirleri, asker ve polisler de katıldı.

