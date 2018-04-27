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Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısında bir asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 17:03 | Son Güncelleme

Kani Rash bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda bir asker şehit düştü, bir asker yaralandı

Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde teröristlerce gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, bölücü terör örgütü mensupları tarafından silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirilen açıklamada, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede hava destekli operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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