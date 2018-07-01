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Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Van'ın Çatak ve Şırnak'ın Beytüşşebap kırsallarına yönelik hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 09:54 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Van'ın Çatak ve Şırnak'ın Beytüşşebap kırsallarına yönelik hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.


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