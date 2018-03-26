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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 21:49 | Son Güncelleme

Hakurk/Kani Rash bölgesine düzenlenen hava harekatında 12 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde Hakurk/Kani Rash bölgesine düzenlenen hava harekatında 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hakkari'de görev yapan komandolar tarafından Kuzey Irak Hakurk/Kani Rash bölgesinde sürdürülen operasyonlarda 12 terörist, düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. 10 Mart 2018'de başlayan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 67 olmuştur." bilgisine yer verildi.

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TSK 12 terörist Genelkurmay Başkanlığı Hakurk/Kani Rash bölgesi ırak

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