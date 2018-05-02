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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 16:12 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi - Hava harekatında teröristlerce kullanılan barınak, sığınak ve mağaralar imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerce kullanılan barınak, sığınak ve mağaralar da imha edildi.

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Avaşin-Basyan Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri

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