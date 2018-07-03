HABER

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 08:22 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan bölgeleri ve Şırnak kırsalına yönelik hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan bölgeleri ve Şırnak kırsalına yönelik hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan bölgeleri ve Şırnak kırsalına hava harekatları düzenlendi.

Harekatta bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edildi, silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

PARTNERCinsel ilişki sırasında sakın bunları yapmayın!Cinsel ilişki sırasında sakın bunları yapmayın!
Mavi boncuklu Leyla, cennete uğurlandı (1)Mavi boncuklu Leyla, cennete uğurlandı (1)
FETÖ'nün Ergenekon için yedek planı ortaya çıktı! Dinlenenlerin olduğu listede dikkat çeken isimler varFETÖ'nün Ergenekon için yedek planı ortaya çıktı! Dinlenenlerin olduğu listede dikkat çeken isimler var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak kuzeyine hava harekatı TSK

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den minik Leyla çıkışı! Sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi

Meral Akşener'den minik Leyla çıkışı! Sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Aydın'da skandal! Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice kaydetmişler!

Aydın'da skandal! Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice kaydetmişler!

Palalı saldırganlar mahalleyi birbirine kattı

Palalı saldırganlar mahalleyi birbirine kattı

Demet Akalın'dan Cem Yılmaz - Defne Samyeli aşkına ilginç yorum

Demet Akalın'dan Cem Yılmaz - Defne Samyeli aşkına ilginç yorum

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Kuzey Irak'a operasyon

Son dakika! Kuzey Irak'a operasyon

FETÖ'nün Ergenekon için yedek planı ortaya çıktı! Dinlenenlerin olduğu listede dikkat çeken isimler var

FETÖ'nün Ergenekon için yedek planı ortaya çıktı! Dinlenenlerin olduğu listede dikkat çeken isimler var

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

Bolu Dağı Tüneli'nde araç yangını! Yol 1 saat trafiğe kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli'nde araç yangını! Yol 1 saat trafiğe kapatıldı

Muharrem İnce kaçırıldı mı? İnce'nin ispata çağırdığı yazardan olay yanıt

Muharrem İnce kaçırıldı mı? İnce'nin ispata çağırdığı yazardan olay yanıt

Türk polisinden Alman polisine ders! Operasyonun şifresi 65 bin Euro

Türk polisinden Alman polisine ders! Operasyonun şifresi 65 bin Euro

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.