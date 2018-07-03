Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan bölgeleri ve Şırnak kırsalına yönelik hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan bölgeleri ve Şırnak kırsalına hava harekatları düzenlendi.
Harekatta bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edildi, silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
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