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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 08:29 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünün kullandığı silah mevzisi, barınak ve sığınaklar imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK tarafından silahlı mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan Zap ve Hakurk bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.

Savaş uçakları, bölgede teröristlerce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefleri tam isabetle vurdu.

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Anahtar Kelimeler:
hava harekatı Türk Silahlı Kuvvetleri

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