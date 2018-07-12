Irak'ın petrol kenti Basra'da gösteriler sürüyor

BASRA (AA) - Irak'ın güneyindeki Basra kentinde elektrik kesintileri, yetersiz hizmet ve işsizliğe tepki amacıyla düzenlenen gösteriler sürüyor.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Basra'da bugünkü gösteriler sırasında bazı eylemciler, Rus şirket tarafından işletilen ülkenin en büyük petrol üretim sahalarından Garp el-Kurna 2'ye girmeye çalıştı.
Bu sırada güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu bazı göstericilerin yaralandığı ifade edildi. Buna tepki gösteren göstericiler de güvenlik güçlerine taşla karşılık verdi.
- Sadr'dan hükümete çağrı
Öte yandan Irak'taki genel seçimin birincisi Şii lider Mukteda es-Sadr, olaylarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti ülkenin ve halkın selameti için sorunlara acil çözüm bulmaya çağırdı. Sadr, şunları kaydetti:
"Hükümet, acilen işgalci olmayan yabancı ülke şirketlerinden faydalanarak, elektrik sorununu çözmeli. Bu konuda en küçük memurdan bakana kadar kusuru olan herkes cezalandırılmalı. Siyasetçilere verilen kesintisiz elektrik akımı acilen kesilmeli ve elektrik sistemi ya Iraklı ya da işin ehli yabancı şirketlere verilerek özelleştirilmeli."
- "Dilerseniz beraber milyonluk gösteri de düzenleyebiliriz"
Vatandaşlardan da elektrik dağıtım sistemlerine zarar vermemelerini ve gösterileri barışçıl şekilde sürdürmelerini isteyen Sadr, "Eğer dilerseniz beraber milyonluk gösteri de düzenleyebiliriz." teklifinde bulundu.
Basra halkı, "işsizlik ve elektrik kesintilerini" protesto etmek için pazar günü sokağa çıkmış, gösterilerde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 1 kişi başından vurularak hayatını kaybetmişti.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, salı günkü basın toplantısında, bir göstericinin hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme başlattıklarını duyurmuştu. İbadi, kentteki durumla ilgili rapor hazırlaması için inceleme komisyonu üyelerini de Basra'ya gönderdiklerini ifade etmişti.
Basra sakinleri yıllardır bölgelerinde faaliyet gösteren petrol şirketlerinde yabancıların değil kendilerinin istihdam edilmesini talep ediyor. Basralılar ayrıca hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aştığı bu günlerde sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden de şikayet ediyor.
Gelirinin büyük kısmını petrolden elde eden Irak'ta ihraç edilen ham petrolün yaklaşık yüzde 80'i Basra'daki petrol kuyularından çıkarılıyor. Basra, ayrıca Irak'ın tek liman kenti özelliğine sahip.
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