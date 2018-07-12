Irak'ın petrol kenti Basra'da gösteriler sürüyor

BASRA (AA) - Irak'ın güneyindeki Basra kentinde elektrik kesintileri, yetersiz hizmet ve işsizliğe tepki amacıyla düzenlenen gösteriler sürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Basra'da bugünkü gösteriler sırasında bazı eylemciler, Rus şirket tarafından işletilen ülkenin en büyük petrol üretim sahalarından Garp el-Kurna 2'ye girmeye çalıştı.

Bu sırada güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu bazı göstericilerin yaralandığı ifade edildi. Buna tepki gösteren göstericiler de güvenlik güçlerine taşla karşılık verdi.

- Sadr'dan hükümete çağrı

Öte yandan Irak'taki genel seçimin birincisi Şii lider Mukteda es-Sadr, olaylarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti ülkenin ve halkın selameti için sorunlara acil çözüm bulmaya çağırdı. Sadr, şunları kaydetti:

"Hükümet, acilen işgalci olmayan yabancı ülke şirketlerinden faydalanarak, elektrik sorununu çözmeli. Bu konuda en küçük memurdan bakana kadar kusuru olan herkes cezalandırılmalı. Siyasetçilere verilen kesintisiz elektrik akımı acilen kesilmeli ve elektrik sistemi ya Iraklı ya da işin ehli yabancı şirketlere verilerek özelleştirilmeli."