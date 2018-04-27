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Iraklı çift evlerinin kapılarını yıllardır sokak hayvanlarına açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 14:49 | Son Güncelleme

Iraklı hayvansever Abdullah: "Sokak hayvanlarını beslemek bize tarifsiz duygular yaşatıyor. Bizim nasıl yeme, içme ve barınmaya ihtiyacımız varsa, onların da aynı şekilde bu ihtiyaçları mevcut"

SÜLEYMANİYE (AA) - DİLŞAD SEYFEDDİN AHMED - Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşayan Sirvan Abdullah ve Firişte Necat çifti, 10 yıldır sokak hayvanlarına evlerinin kapılarını açıyor.

Iraklı çift, hayatlarını sokak hayvanlarının bakımına adadıklarını ifade ediyor. AA muhabirine konuşan Abdullah ve Necat çifti önce yaralı ya da bakıma muhtaç sokak hayvanlarını tespit ediyor ardından kendi evlerine götürerek bakımını sağlıyor.

Gönüllü olarak 10 yıldır sokak hayvanlarıyla ilgilenen çift, bakıma muhtaç kedi ve köpeklere sıcak bir yuva sunuyor. Evini adeta sokak hayvanlarına yuva yapan ve onlarla ilgilenmekten büyük keyif aldığını, mutlu olduğunu söyleyen Abdullah, "Sokak hayvanlarını beslemek bize tarifsiz duygular yaşatıyor. Bizim nasıl yeme, içme ve barınmaya ihtiyacımız varsa, onların da aynı şekilde bu ihtiyaçları mevcut." dedi.

Abdullah, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaralı ve bakıma muhtaç her kedi ve köpeği evimize getirerek bakımını üstleniyoruz. Ayrıca, tedavisini yapıp, bakımını gerçekleştirğimiz hayvanları sahiplenmek isteyen olursa veriyoruz. Sokak hayvanlarıyla ilgilenmek bizim günlük yaşantımız haline geldi. Şu ana kadar yaklaşık 300 köpek ve kedinin bakımını kendi evimizde sağladık."

Abdullah'ın eşi Firişte Necat da sokak hayvanı bakımının zor olduğunu belirterek, "Bakımları çok zamanımızı alıyor. Köpek ve kedilerle ilgilenmek yorucu bir iş. Ancak onlara yardım ettiğimiz için çok mutlu ve huzurluyuz." ifadelerini kullandı.

Necat, ayrıca hayvanların bakımının maliyetli bir iş olduğuna da dikkati çekerek, kendilerinin gönüllü olarak bunu yaptığını ancak, hayvanları koruma derneklerinden destek talep ettiklerini sözlerine ekledi.

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IKBY ırak Süleymaniye

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