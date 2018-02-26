HABER

Iraklı çocuklar annelerine kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 13:50 | Son Güncelleme

Irak'tan kaçan babalarıyla geldikleri Trabzon'a yerleşen Iraklı 3 kardeş, yetkililerin ulaştığı anneleri tarafından teslim alınarak ülkelerine döndü

Trabzon'da bir süre önce babalarıyla yaşamaya başlayan Iraklı 3 çocuk, annesine kavuştu.

Alınan bilgiye göre, Iraklı 4 çocuk babası Raed Saed Abdullah, 3 oğluyla birlikte geçen yıl ülkesinden kaçarak geldiği Türkiye'de, Trabzon'a yerleşti.

Ailenin geçimi için babasının dilencilik yaptırdığı 13 yaşındaki M.S, güvenlik güçlerince dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalandı.

M.S, yabancı uyruklu olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Babasının zorlamasıyla dilencilik yaptığı belirlenen M.S, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü yetkililerinin koruma altına almak istediği diğer çocuklar H.S. (9) ve R.S. (3) ise babalarından korktuğu için talebi kabul etmedi.

Bunun üzerine çocukların Irak'ta akrabaları olup olmadığını tespit etmek için çalışma başlatan İl Göç İdaresi Müdürlüğü, çocukların annesine ulaştı.

Irak'ta kızıyla birlikte yaşayan anne, Trabzon'a geldi. Çocuklarının bakımını üstlenmesi konusunda maddi sıkıntısı olmadığını belirten anne, eşiyle sorunları olduğunu, oğullarını yanına almak istediğini söyledi.

Beyanlarına ilişkin yapılan araştırmanın ardından çocuklarını teslim alan anne, ülkesine döndü.

Öte yandan Iraklı babanın Türkiye'ye sığınma talebinin reddedildiği, işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edileceği öğrenildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dilendirilen Iraklı çocuk ıraklı aile Trabzon Trabzon Göç İdaresi

En Çok Okunan Haberler

Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?

Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?

Sefer görev emriyle ilgili Hükümetten son dakika açıklama!

Sefer görev emriyle ilgili Hükümetten son dakika açıklama!

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öfkesi dinmiyor: Yanlış yapmışız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öfkesi dinmiyor: Yanlış yapmışız!

'Eşim maaşını şans oyunlarına yatırıyor'

'Eşim maaşını şans oyunlarına yatırıyor'

Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman isyanı!

Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman isyanı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bostanoğlu, Manisa’da fotoğrafı anlattı

Bostanoğlu, Manisa’da fotoğrafı anlattı

Mehmetçik için kermes düzenlendi

Mehmetçik için kermes düzenlendi

Arapgir’de Şoförler ve Otomobilciler Esnafı Odasının genel kurulu yapıldı

Arapgir’de Şoförler ve Otomobilciler Esnafı Odasının genel kurulu yapıldı

Niyazi Mısri anıldı

Niyazi Mısri anıldı

BTM’de bilimsel doğum günü sürprizi

BTM’de bilimsel doğum günü sürprizi

Vali Sonel miniklerle bir araya geldi

Vali Sonel miniklerle bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.