Iraklı çocuklar annelerine kavuştu

Trabzon'da bir süre önce babalarıyla yaşamaya başlayan Iraklı 3 çocuk, annesine kavuştu.

Alınan bilgiye göre, Iraklı 4 çocuk babası Raed Saed Abdullah, 3 oğluyla birlikte geçen yıl ülkesinden kaçarak geldiği Türkiye'de, Trabzon'a yerleşti.

Ailenin geçimi için babasının dilencilik yaptırdığı 13 yaşındaki M.S, güvenlik güçlerince dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalandı.

M.S, yabancı uyruklu olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Babasının zorlamasıyla dilencilik yaptığı belirlenen M.S, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü yetkililerinin koruma altına almak istediği diğer çocuklar H.S. (9) ve R.S. (3) ise babalarından korktuğu için talebi kabul etmedi.

Bunun üzerine çocukların Irak'ta akrabaları olup olmadığını tespit etmek için çalışma başlatan İl Göç İdaresi Müdürlüğü, çocukların annesine ulaştı.

Irak'ta kızıyla birlikte yaşayan anne, Trabzon'a geldi. Çocuklarının bakımını üstlenmesi konusunda maddi sıkıntısı olmadığını belirten anne, eşiyle sorunları olduğunu, oğullarını yanına almak istediğini söyledi.

Beyanlarına ilişkin yapılan araştırmanın ardından çocuklarını teslim alan anne, ülkesine döndü.

Öte yandan Iraklı babanın Türkiye'ye sığınma talebinin reddedildiği, işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edileceği öğrenildi.