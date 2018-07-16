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Iraklı güçler ve Peşmerge'den DEAŞ'a karşı ortak operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 14:16 | Son Güncelleme

Merkezi hükümete bağlı güçler ve Peşmerge, 16 Ekim 2017'deki Kerkük olaylarından sonra ilk defa terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak operasyon başlattı

ERBİL (AA) - Irak güvenlik güçleri ve Peşmerge'nin, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'a karşı Musul'un güneyinde ortak operasyon başlattığı bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Peşmerge ile Irak güçlerinin, uluslararası koalisyonun koordinesinde Musul'un Mahmur ilçesinde yürüttüğü ortak operasyona, koalisyona ait savaş uçakları da havadan destek veriyor.

Ortak operasyonun Mahmur'un Karaçoğ Dağı'nı bir üs olarak kullanan DEAŞ mensuplarına karşı yürütüldüğü ve hedefin teröristlerin yeniden örgütlenmesinin önüne geçmek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, operasyonun Karaçoğ ve çevresi teröristlerden temizleninceye kadar devam edeceği vurgulandı.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler, 16 Ekim 2017'de Peşmerge'nin kontrol ettiği Mahmur'da büyük oranda güvenliği eline almıştı. Irak güvenlik güçlerinin Mahmur'da kontrolü sağlamasına rağmen, çevre bölgelerde de Peşmerge güçleri varlık gösteriyor.

Peşmerge birlikleri 16 Ekim 2017'de Kerkük başta olmak üzere Irak'ta tartışmalı bölgelerden çekilmişti. Irak güvenlik güçleri ve Peşmerge, o tarihten bu yana ilk kez ortak operasyon gerçekleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ırak mahmur peşmerge

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