Iraklı hasta, şifayı Türkiye'de buldu

İSTANBUL (AA) - ZEHRA MELEK ÇAT - Yaklaşık 2 yıl önce prostat kanseri teşhisi konulan ve ülkesinde 3 ameliyat geçirip, bir böbreği alınan 70 yaşındaki Iraklı Kahtan Assı, şifayı Türkiye'de buldu.
Assı, ülkesinde iyileşemediği için iki hafta önce tedavi amacıyla İstanbul'a geldi. Tetkiklerinin ardından kanserin mesanesine de sıçradığı tespit edilen Assı, laparoskopik radikal sistetomi ameliyatı oldu.
Iraklı hasta, ameliyattan bir süre sonra evine dönebilecek hale geldi.
Assı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prostat kanseri teşhisiyle ülkesinde tedavi gördüğünü, bir müddet sonra kanserin böbreğe sıçraması nedeniyle bir böbreğinin alındığını söyledi.
İki yıl tedavi görmesine rağmen bir iyileşme olmadığı için Türkiye'ye gelmeye karar verdiğini belirten Assı, "Türkiye'yi zaten biliyoruz, çok iyi tanıyoruz. Tıp alanında çok ileri olduğu için tedaviyi Türkiye'de sürdürmeye karar verdim. Eşim İtalyan. Tedavi için İtalya'ya da gidebilirdim ama Türkiye'yi tercih ettim. Çünkü Türkiye tıp alanında oldukça iyi ve Müslüman bir ülke olduğu için de tercihim oldu." diye konuştu.
Assı, kanser hücrelerinin zaman içinde mesaneye sıçradığını ifade ederek, "Şimdi mesane ve prostat tamamen alındı." dedi.
- "Hastamız oldukça iyi"
Ameliyatı yapan üroloji uzmanı Opr. Dr. Tuncay Şafak da Iraklı Assı'nın kendi imkanlarıyla hastanelerini tercih ettiğini söyledi.
Şafak, hastanın ülkesinde 3 kez kapalı ameliyat geçirdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Hasta 2 hafta önce başvurdu. Patolojik tetkikleri tekrarladık. Biyopsi amaçlı kapalı operasyon yaptık. Çıkardığımız parça ilerlemiş bir mesane kanserini gösteriyordu. Artık bu hastada idrar torbasının, mesanenin çıkarılması gerekiyordu. Biz teknolojiyi de kullanarak, laparoskopik radikal sistetomi ameliyatı yaptık. Bu sayede hasta birinci gün ayaktaydı. Tamamen kapalı yöntemle ameliyat yaptık. Karın içinin, bağırsakların daha az havayla teması sonucu metabolik bir bozukluk oluşmuyor ve ameliyat sonrası daha konforlu bir iyileşme süreci oluyor. Normalde bu hastaların iyileşme süreci 1-2 ayı bulabiliyor. Bu hastamız ameliyattan 2-3 gün sonra evine gidebilecek durumdaydı."
Assı'nın ameliyatının üzerinden 6 gün geçtiğini dile getiren Şafak, bağırsak ameliyatı olduğu için hastanın 1-2 gün oral beslenemediğini, bu nedenle hastanede kaldığını söyledi.
Kapalı yöntem bir ameliyat olduğu için yara iyileşmesinde bir sorun yaşanmadığını vurgulayan Şafak, "Hastamız sağlıklı bir şekilde evine dönebilir fakat yurt dışında kaldığı için kendi isteğiyle de bir gün daha hastanede tutacağız. Ameliyatın üzerinden bir hafta geçince evinde olacak. Bu ürolojinin en ağır ameliyatıdır. Hastamız oldukça iyi, böbrek yetmezliği de yaşamayacak." şeklinde konuştu.
Şafak, sağlık turizmine katkı sağladıkları için de mutlu olduklarını sözlerine ekledi.
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