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Iraklı iki pilot havada kavga etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 15:06 | Son Güncelleme

Yemek yüzünden yumruklu kavgaya tutuşan iki pilotun lisansı iptal edildi

BAĞDAT (AA) – Irak'ta seyir halindeki uçakta kavga eden iki pilot, yolcuların güvenliğini tehlikeye attı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, 157 yolcu taşıyan Irak Hava Yolları'na ait Meşhed(İran)-Bağdat seferini yapan uçakta iki pilot arasında yemek yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşen olaya ilişkin yolcuların çektiği bazı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Bağırışların duyulduğu görüntülerde kokpit kapısında kan izleri de dikkati çekti.

Pilotların uçuş güvenliğini tehlikeye atan kavgası, bir anda ülkede en çok konuşulan konular arasına girdi.

- Lisansları iptal edildi

Irak Ulaştırma Bakanlığı, olayın kamuoyuna yansımasının ardından kavga eden iki pilotun da lisanslarının iptal edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kaptan pilot Raad Muhammed Yakub'un emekliye sevk edildiği, yardımcı pilot Ali Ahmed Salih Tiveciri'nin de görevine son verildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak Irak Hava Yolları

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