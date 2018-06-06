Iraklı kaçak göçmenleri alüminyum folyoya sarmışlar!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri, göçmenleri yurtdışına kaçak yöntemlerle çıkarmak için ilginç yöntemler deneyen insan kaçakçılarına fırsat vermedi. İHA'nın haberine göre, Pendik Ro-Ro Limanında bir TIR’ın dorsesinde alüminyum folyoya sarılarak kaçırılmaya çalışılan Irak uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı.

Bakanlığın rutin denetimleri sırasında, Türkiye’den İtalya’ya gitmek üzere Pendik Limanı Ro-Ro sahasına gelen ve gümrüğe plastik oto parçası yüklü olduğu bildirilen TIR, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine x-ray’e sevk edildi.

Yapılan tarama sonucunda x-ray operatörlerinin yükle uygun olmayan şüpheli yoğunluk tespit etmesi üzerine araç detaylı olarak aranmak üzere arama hangarına yönlendirildi.

Gümrük muhafaza personelince yapılan ilk incelemede dorseye uygulanan mührün sağlam olduğu ancak güvenlik halatında kesik olduğu görüldü. Bunun üzerine dorse açıldığında yükün arka tarafına gizlenmiş vaziyette x-ray taramasından kaçabilmek amacıyla alüminyum folyo ile kaplanmış insanlar olduğu görüldü.