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Iraklı milletvekilinin konvoyuna saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 02:14 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ, Milletvekili Zeytun ed-Duleymi'nin konvoyunu hedef alan intihar saldırısı düzenledi - Duleymi saldırıdan kurtulurken oğlu yaralandı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın en büyük Sünni siyasal hareketi Ulusal Irak Güçleri Koalisyonu bünyesindeki Milletvekili Zeytun ed-Duleymi'nin, konvoyunu hedef alan intihar saldırısından yara almadan kurtulduğu, oğlunun ise suikastte yaralandığı bildirildi.

Bağdat Emniyet Müdürlüğünde görevli Üsteğmen Tarık Abdurrahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ mensubu intihar eylemcisinin, başkent Bağdat'ın Ed-Dura semtinde Duleymi'nin konvoyu yakınında intihar saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bölgede gizlenen örgüt militanlarının, intihar saldırısının ardından silahlı saldırı düzenlediğini söyleyen Abdurrahman, "Duleymi, saldırıdan yara almadan kurtuldu ancak oğlu yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Emniyet güçleri, bölgede operasyon başlattı." ifadesini kullandı.

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DEAŞ ırak intihar saldırısı Zeytun ed-Duleymi

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