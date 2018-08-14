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Iraklı öğrencilerden Türk lirasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 12:39 | Son Güncelleme

İstanbul ve çevre illerdeki üniversitelerde öğrenim gören Iraklı öğrenciler, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek vererek ABD doları bozdurdu

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve yakın illerdeki çeşitli üniversitelerde okuyan Iraklı öğrenciler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek vererek dolar bozdurdu.

Fatih'teki Şenol Güneş Parkı'nda buluşan yaklaşık 100 öğrenci, ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla bir banka şubesine yürüdü.

Bankanın önünde kuyruk oluşturan Iraklı öğrenciler, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek vermek amacıyla yaklaşık 30 bin ABD dolarını Türk lirasına çevirdi.

Öğrenciler adına yapılan açıklamada, Iraklı öğrencilere kucak açan Türkiye'ye vefa borcu olarak böyle bir etkinlik düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına Türk vatandaşlarının yanı sıra burada yaşayan Arapların da destek vermesi istendi.

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