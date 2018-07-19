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Iraklı sanatçıların çağdaş sanat sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 13:55 | Son Güncelleme

Üsküdar Kuzguncuk'taki Kelimat Sanat Galerisi'nde açılan sergide resim, heykel ve seramik sanatlarından örnekler yer alıyor - Galerinin sahibi Adnan Alahmad: - "Türkler ve Araplar yaklaşık 500 yıl aynı çatı altında yaşadık. Bu ortak çatı da ortak bir kültür geliştirdi. Bu kültür Sultan Abdülhamid'in, bütün İslam aleminde eserleri olan büyük değer Mimar Sinan'ın kültürüdür" - Babil Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fakher Mohammed: - "Son 40 yıl içinde yaşadığımız güvenlik ve savaş sıkıntılarına rağmen, bir Iraklı sanatçı olarak hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Eninde sonunda barış kazanacak, kültür sanat hakim kalacak ve yaşamı etkileyecek"

İSTANBUL (AA) - Çağdaş Irak sanatı, Ezamil isimli sanat topluluğunun eserlerinden oluşan sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Resim, heykel ve seramik sanatlarından örneklerin yer aldığı sergi, Üsküdar Kuzguncuk'taki Kelimat Sanat Galerisi'nde açıldı.

Galerinin sahibi Adnan Alahmad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, galerinin Türkiye'yi Ortadoğu'ya bağlayan bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Türklerin ve Arapların aynı kültürü paylaştığını aktaran Alahmad, "Türkler ve Araplar yaklaşık 500 yıl aynı çatı altında yaşadık. Bu ortak çatı da ortak bir kültür geliştirdi. Geçmişin, çok önemli olan bu kültürünü tekrar canlandırmayı düşünüyoruz. Bu kültür Sultan Abdülhamid'in, bütün İslam aleminde eserleri olan büyük değer Mimar Sinan'ın kültürüdür. Biz bu kültür projesi üzerinde duruyoruz." diye konuştu.

- "İstanbul 5 sene sonra New York, Paris gibi olacak"

Alahmad, bütün Ortadoğu sanatları üzerine çalıştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Galerimizle çalışan hem Arap hem Türk sanatçılar var. Buradaki Iraklı sanatçıların hepsiyle de benim dostluğum var. Her şeyden önce Kelimat Sanat Galerisi’ne destek olmak amacıyla geldiler buraya. Biz bu hayalimizin peşinden gidiyoruz ve onun gerçekleşmesini istiyoruz. Türkiye'nin Ortadoğu sanatlarının merkezi olmasını temenni ediyoruz. Irak kültürü de çok zengin bir kültür ve Türk seyircisi Irak sanatını bu sergiyle görecek."

Galerinin ortağı Hüseyin Emiroğlu da Kelimat Sanat Galerisi'nin Türk sanatçıları Ortadoğu'ya, Ortadoğu'daki sanatçıları da Türkiye'ye tanıtmayı amaçladığını dile getirdi.

Adnan Alahmad'in bir kültür elçisi gibi çalıştığını belirten Emiroğlu, "Iraklı sanatçılar Türkiye'de bir sergi açmaktan dolayı çok mutlular ve bu sergiye çok önem veriyorlar. Çünkü biz Türkiye'de yaşayanlar, bunun farkında değiliz maalesef. Yurt dışından Türkiye'ye bakanlar bunu görebiliyor. Yani bizim eski coğrafyamızdaki ülkelerdeki önyargısız, normal düşünen, negatif düşünceye sahip olmayan herkes, Türkiye'nin ve Türkiye'nin yeni liderliğinin çok önemli olduğunu düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Emiroğlu, Arap coğrafyasındaki sanatçıların Türkiye'de sergi açma konusunda çok istekli olduğuna dikkati çekerek, "Adnan Bey şunu söylüyor: 'İstanbul 5 sene sonra bir New York, bir Paris kadar önemli bir kültür ve sanat şehri olacak.' Bu iddialı ama ben Adnan Bey'in bu öngörüsüne yürekten inanıyorum." dedi.

- Sergi 2 ay boyunca açık

Sergide eseri bulunan Babil Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fakher Mohammed ise Türkiye ile sadece komşuluk ilişkisi içinde olmadıklarına vurgu yaptı.

Mohammed, Türkiye ve Irak'ın derinlere ulaşan bir kökte birleştiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Aynı kültürden ve medeniyetten geliyoruz. Kültür, insanlık, dini ve açıdan derin ilişkilerimiz var. Son 40 yıl içinde yaşadığımız güvenlik ve savaş sıkıntılarına rağmen, bir Iraklı sanatçı olarak hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Eninde sonunda barış kazanacak, kültür sanat hakim kalacak ve yaşamı etkileyecek. Sanatçının asıl hedefi, umut ekmek ve onu yeşertmektir. Irak'ta nasıl ki sanatı, kültürü ve umudu yeşerten sanatçılar varsa eminim Türkiye'de de aynısı vardır. Bu buluşmalar, sergiler ortak kültür alanında gelişmeye sebep olacaktır."

Sergide ayrıca Akram Naji, Alwan al Alwan, Atika al Khazraji, Fadel Witwit, Hamed Lateef, Haythem Hosaen, Maher Halsamaraie, Redha Farhan, Saad Alrubaee, Samira Habeeb, Taha Whaeb, Talal Mahmood, Balasim Mohammed, Hasan İbrahim, Hussam Al Muhsen, Kareem Sadoon, Mohammed Alkenani, Murad İbrahim, Qasim Sabti ve Wadhah Mahdi'nin eserleri bulunuyor.

"Ortadoğu ile Türkiye Arasında Bir Kültür ve Sanat Köprüsü" başlığıyla açılan sergi, 2 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

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Adnan Alahmad Ezamil Fakher Mohammed Hüseyin Emiroğlu Kelimat Sanat Galerisi

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