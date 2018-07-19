Iraklı sanatçıların çağdaş sanat sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Çağdaş Irak sanatı, Ezamil isimli sanat topluluğunun eserlerinden oluşan sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Resim, heykel ve seramik sanatlarından örneklerin yer aldığı sergi, Üsküdar Kuzguncuk'taki Kelimat Sanat Galerisi'nde açıldı. Galerinin sahibi Adnan Alahmad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, galerinin Türkiye'yi Ortadoğu'ya bağlayan bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi. Türklerin ve Arapların aynı kültürü paylaştığını aktaran Alahmad, "Türkler ve Araplar yaklaşık 500 yıl aynı çatı altında yaşadık. Bu ortak çatı da ortak bir kültür geliştirdi. Geçmişin, çok önemli olan bu kültürünü tekrar canlandırmayı düşünüyoruz. Bu kültür Sultan Abdülhamid'in, bütün İslam aleminde eserleri olan büyük değer Mimar Sinan'ın kültürüdür. Biz bu kültür projesi üzerinde duruyoruz." diye konuştu. - "İstanbul 5 sene sonra New York, Paris gibi olacak" Alahmad, bütün Ortadoğu sanatları üzerine çalıştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti: "Galerimizle çalışan hem Arap hem Türk sanatçılar var. Buradaki Iraklı sanatçıların hepsiyle de benim dostluğum var. Her şeyden önce Kelimat Sanat Galerisi’ne destek olmak amacıyla geldiler buraya. Biz bu hayalimizin peşinden gidiyoruz ve onun gerçekleşmesini istiyoruz. Türkiye'nin Ortadoğu sanatlarının merkezi olmasını temenni ediyoruz. Irak kültürü de çok zengin bir kültür ve Türk seyircisi Irak sanatını bu sergiyle görecek."

Galerinin ortağı Hüseyin Emiroğlu da Kelimat Sanat Galerisi'nin Türk sanatçıları Ortadoğu'ya, Ortadoğu'daki sanatçıları da Türkiye'ye tanıtmayı amaçladığını dile getirdi. Adnan Alahmad'in bir kültür elçisi gibi çalıştığını belirten Emiroğlu, "Iraklı sanatçılar Türkiye'de bir sergi açmaktan dolayı çok mutlular ve bu sergiye çok önem veriyorlar. Çünkü biz Türkiye'de yaşayanlar, bunun farkında değiliz maalesef. Yurt dışından Türkiye'ye bakanlar bunu görebiliyor. Yani bizim eski coğrafyamızdaki ülkelerdeki önyargısız, normal düşünen, negatif düşünceye sahip olmayan herkes, Türkiye'nin ve Türkiye'nin yeni liderliğinin çok önemli olduğunu düşünüyor." ifadelerini kullandı. Emiroğlu, Arap coğrafyasındaki sanatçıların Türkiye'de sergi açma konusunda çok istekli olduğuna dikkati çekerek, "Adnan Bey şunu söylüyor: 'İstanbul 5 sene sonra bir New York, bir Paris kadar önemli bir kültür ve sanat şehri olacak.' Bu iddialı ama ben Adnan Bey'in bu öngörüsüne yürekten inanıyorum." dedi. - Sergi 2 ay boyunca açık