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Iraklı ünlü ses sanatçısından ülke yetkililerine "elektrik" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 18:17 | Son Güncelleme

Iraklı ünlü ses sanatçısından ülke yetkililerine "elektrik" çağrısı

BAĞDAT (AA) - Iraklı ünlü ses sanatçısı Kazım es-Sahir, ülke yöneticilerine halkın yaşadığı elektrik sorununu çözme çağrısında bulundu.

Devrik lider Saddam Hüseyin dönemindeki baskılar nedeniyle ülkesini terk ederek yaşamını yurt dışında sürdüren Arap dünyasının popüler şarkıcılarından Iraklı Sahir, Lübnan'da verdiği konser sırasında, "Irak'ta maalesef elektrikler kesik. Yetkililer, Irak halkına önem vermeli ve elektrik hizmeti sunmalı." dedi.

Konser sırasında Iraklı soydaşlarının sıcak yaz aylarında içinde bulunduğu duruma üzüldüğünü dile getiren Sahir, "Büyük Irak halkı, çektiği tüm sıkıntılara rağmen yaratıcıdır, harikadır, sevilen, insana değer veren, dünyaya barış ve sevgi mesajı yollayan bir halktır." diye konuştu.

İran'ın, borçlarını ödeyemeyen Irak'a verdiği elektriği kesmesi, ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bırakmıştı. Bu durum hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı bölgede halkın protestolarına neden olmuştu.

İşsizlik sorunuyla başlayan ve elektrik kesintileriyle daha da tırmanan gösteriler, Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa süre sonra 14 Temmuz'da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de Elektrik Bakanı Kasım el-Fehdavi'yi, elektrik hizmetinin gerilemesinden dolayı hakkında başlatılan soruşturmalar sonuçlanıncaya dek görevinden uzaklaştırma kararı almıştı.

Fehdavi, İbadi'nin kararını memnuniyetle karşıladığını ve bakanlıktaki ilgili birimleri, elektrik hizmetindeki aksaklıklar ve yolsuzlukları ortaya çıkarması için çalışmaya çağırdığını belirtmişti.

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elektrik ırak Kazım es-Sahir

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