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Iraklı uzmanlardan Türkiye'nin demokrasi deneyimine övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 21:08 | Son Güncelleme

Iraklı siyaset uzmanı Zahir et-Tahhan: "Iraklı siyasetçiler komşu ülke Türkiye'den demokrasinin anlamını öğrenmeli" - Iraklı gazeteci Seyf el-Abid: "Türkiye'de seçim sonuçları birkaç saat sonra ortaya çıktı, ülkemizde ise 12 Mayıs'ta yapılan seçimlerin sonuçları hâlâ kesinleşmedi"

NİNOVA (AA) - Iraklı siyasi uzmanlar ülkelerindeki siyasetçilere Türkiye'nin demokrasi tecrübesinden ders çıkarmaları çağrısında bulundu.

Musul kentindeki siyasi uzmanlar, Türkiye'de dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile bunun Irak'a yansımalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Iraklı siyasi uzman Zahir et-Tahhan, "Iraklı siyasetçiler komşu ülke Türkiye'den demokrasinin anlamını öğrenmeli." dedi.

Türkiye'de yaşanan demokratik atmosferden duyduğu mutluluğu ifade eden Tahhan, Musul başta olmak üzere Irak'ta ise ulusal meselelerle, halkının ve ülkesinin korunmasıyla ilgisi olmayanlar tarafından yürütülen politikaların neden olduğu felaketlerden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"Ülkeler halklarıyla yaşar." diyen Tahhan, Türk halkının ülkelerine bağlı olduğuna ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin arkasında durduğuna işaret etti.

Bugün Türkiye'de şahit olunan demokratik gelişmenin halkın ortak siyasi iş birliğinin sonucu olduğunu vurgulayan Tahhan, "Irak, komşusu Türkiye'nin yolunu takip etmek istiyorsa halkı birlik olmalı, etnik, mezhepsel ve din temelli yaklaşımları reddetmeli ve ulusal çıkarlara sarılmalıdır." diye konuştu.

- Yüksek katılım ve demokratik atmosfer

Gazeteci Seyf el-Abid ise Türkiye ile Irak seçimleri arasında karşılaştırma yapılması gerektiğini söyledi.

Abid, "Türkiye'de seçim sonuçları birkaç saat sonra ortaya çıktı, ülkemizde ise 12 Mayıs'ta yapılan seçimlerin sonuçları hâlâ kesinleşmedi." dedi.

Türkiye'deki seçimlerin bölgede hatta dünyada eşi benzeri olmayan demokratik bir atmosferde gerçekleştiğine dikkati çeken Abid, yüksek katılım sağlanan seçimlerde utanç verici ihlallerin yaşanmadığını vurguladı.

Siyaset araştırmacısı Abdulhak Ahmed el-Cerba da, "Erdoğan'ın yüksek oranlarla cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması yıllar boyu süren çalışma, fedakârlık ve özveri sonucuyla gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Cerba, dile getirdiği özverili çalışmanın ülkesinin çıkarlarını, çeşitli alanlarda ve seviyelerde geliştirilmesini düşünen bir kişiye olan inancı oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin demokrasi tecrübesinin bölge halklarına ve özellikle Irak'a güçlü bir mesaj niteliğinde olduğunu belirten Cerba, "Türk halkı her defasında yüksek bir bilince, kültüre ve anlayışa sahip olduğunu ispat ediyor." ifadelerini kullandı.

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