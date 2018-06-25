Iraklı uzmanlardan Türkiye'nin demokrasi deneyimine övgü

NİNOVA (AA) - Iraklı siyasi uzmanlar ülkelerindeki siyasetçilere Türkiye'nin demokrasi tecrübesinden ders çıkarmaları çağrısında bulundu.

Musul kentindeki siyasi uzmanlar, Türkiye'de dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile bunun Irak'a yansımalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Iraklı siyasi uzman Zahir et-Tahhan, "Iraklı siyasetçiler komşu ülke Türkiye'den demokrasinin anlamını öğrenmeli." dedi.

Türkiye'de yaşanan demokratik atmosferden duyduğu mutluluğu ifade eden Tahhan, Musul başta olmak üzere Irak'ta ise ulusal meselelerle, halkının ve ülkesinin korunmasıyla ilgisi olmayanlar tarafından yürütülen politikaların neden olduğu felaketlerden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"Ülkeler halklarıyla yaşar." diyen Tahhan, Türk halkının ülkelerine bağlı olduğuna ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin arkasında durduğuna işaret etti.

Bugün Türkiye'de şahit olunan demokratik gelişmenin halkın ortak siyasi iş birliğinin sonucu olduğunu vurgulayan Tahhan, "Irak, komşusu Türkiye'nin yolunu takip etmek istiyorsa halkı birlik olmalı, etnik, mezhepsel ve din temelli yaklaşımları reddetmeli ve ulusal çıkarlara sarılmalıdır." diye konuştu.